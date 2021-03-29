رسميا.. شركة Inchcape للشحن تعلن تعويم السفينة الجانحة بنجاح

أعلنت شركة Inchcape للشحن، عن أنه تم تعويم سفينة Ever Given العالقة في قناة السويس بنجاح.

وتحركت السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بعد استجابتها لعمليات التعويم.





ورصدت صورة من موقع رصد السفن فيزيل فيندر، عملية التحرك، حيث تحركت السفينة جزئيا من اتجاه الشمال.





وجاء نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بالمجرى الملاحي للقناة بعد مناورات تم تنفيذها فجر اليوم مع عمليات الشد وتعويم السفينة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.



