عاجل.. تشغيل محركات السفينة الجانحة للتوجه إلى منطقة البحيرات

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، عن تشغيل محركات السفينة إيفر جيفين الجانحة بقناة السويس والاستعدادات جارية لإبحارها إلى منطقة البحيرات.

وكشف مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس الفريق مهاب مميش لـCNBC عربية، عن أن سفينة Ever Given تم تحريرها وأبحرت بالفعل.





وتحركت السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بعد استجابتها لعمليات التعويم.





ورصدت صورة من موقع رصد السفن فيزيل فيندر، عملية التحرك، حيث تحركت السفينة جزئيا من اتجاه الشمال.





وجاء نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بالمجرى الملاحي للقناة بعد مناورات تم تنفيذها فجر اليوم مع عمليات الشد وتعويم السفينة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.



