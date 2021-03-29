عابد فهد يكشف معنى عنوان مسلسل "350 جرام" الذي يجسد بطولته

صرح الفنان عابد فهد عن خليط المشاعر التي تجتاحه عند اختيار كل عمل فني، وقبل عرضة منها الشعور بالقلق والتوتر.





ونشر الفنان على حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" ، عدة صور من كواليس مسلسل "350 جرام" الذي يجسد الفنان عابد فهد بطولته، وسيعرض في رمضان المقبل.





بالإضافة إلى مقطع فيديو كشف فيه أن معنى "350 جرام" هي وزن القلب، ويبين خلفية الشخصية التي يجسدها في المسلسل.





وعلق على المنشور بقوله: "بكل مسلسل جديد بسأل حالي ياترى الاختيار صح ؟ شو الدور جديد ؟. وشو اللي بدي قولو من خلاله ؟ ليش وكيف ومن وين ولوين ولمين كل هدول بعدين منقول يارب. وهيك كل سنة. كل عام وأنتم بخير رمضان كريم".





تابع في منشور آخر: "العمل الفني يثقل كاهل الجميع، وإذا كانوا مرهفين من الطبيعي أن يصبحوا مرهقين".





أحداث "350 جرام" تدور حول محام يثور على محيطه الإجرامي، بعد تعرضه لحادث إنساني يغير فيه قناعاته ومبادئه.



