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صور جديدة ترصد السفينة الجانحة في قناة السويس بعد التعويم (صور)

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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رصدت بوابة الفجر، أول صور لسفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد مناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وسيتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة ١٠٠ %.

وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة "بركة1"، والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طنًا لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخرة السفينة جنوبا وتشمل القاطرتين الجديدتين "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طنًا لكل منهما، والقاطرتين بورسعيد 1 وبورسعيد 2، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وهما القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد 285 طنًا، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر 2" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

جدير بالإشارة، أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.
صور جديدة ترصد السفينة الجانحة في قناة السويس بعد التعويم (صور)
صور جديدة ترصد السفينة الجانحة في قناة السويس بعد التعويم (صور)
صور جديدة ترصد السفينة الجانحة في قناة السويس بعد التعويم (صور)
صور جديدة ترصد السفينة الجانحة في قناة السويس بعد التعويم (صور)
صور جديدة ترصد السفينة الجانحة في قناة السويس بعد التعويم (صور)
صور جديدة ترصد السفينة الجانحة في قناة السويس بعد التعويم (صور)
صور جديدة ترصد السفينة الجانحة في قناة السويس بعد التعويم (صور)
صور جديدة ترصد السفينة الجانحة في قناة السويس بعد التعويم (صور)

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