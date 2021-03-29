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رئيس جنوب الوادي: مكافأة للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:28 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن مجلس الجامعة، وافق بجلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، على صرف مكافأة مالية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس الجامعة، على صرف مكافأة قدرها 600 جنيه للعاملين الدائمين والمتعاقدين والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة وكلياتها بقنا وفرع الجامعة بالغردقة والمستشفيات الجامعية وصرف مكافأة قدرها 300 جنيه للعاملين المؤقتين ( العمالة بالأجر اليومي ) المتواجدين علي رأس العمل وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

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