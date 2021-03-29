نجم منتخب مصر يتلقى هدية ثمينة من صلاح

قام المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني باهداء زميله في المنتخب مصطفى محمد نجم الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي القميص الخاص به في ليفربول الإنجليزي.





وقام مصطفى محمد بنشر صورة له مع محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام يظهر فيها حاملًا قميص صلاح الخاص بليفربول.





يذكر أن كلا من محمد صلاح ومصطفى محمد قادا المنتخب الوطني المصرى إلى الأدوار النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.



