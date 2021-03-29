Advertisements

نجم منتخب مصر يتلقى هدية ثمينة من صلاح

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:30 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
قام المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني باهداء زميله في المنتخب مصطفى محمد نجم الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي القميص الخاص به في ليفربول الإنجليزي.

وقام مصطفى محمد بنشر صورة له مع محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام يظهر فيها حاملًا قميص صلاح الخاص بليفربول.

يذكر أن كلا من محمد صلاح ومصطفى محمد قادا المنتخب الوطني المصرى إلى الأدوار النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدية محمد صلاح

أخبار تهمك

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ ربع ساعة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 15 ساعة

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. إطلاق الأبواق احتفالا بتحرير السفينة الجانحة

منذ ساعتين

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 17 ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تشغيل محركات السفينة الجانحة للتوجه إلى منطقة البحيرات

منذ أقل من ساعتين

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ حوالي 8 ساعات

نقل فنانة شهيرة إلى "العناية" المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس هيئة قناة السويس يعلن تفاصيل تحرير السفينة الجانحة

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 ص

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

08:35 ص

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

06:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان