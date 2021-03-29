مجلس جنوب الوادي يعين أساتذة ومدرسين ويمنح درجة الدكتوراة والماجستير لعدد من الطلاب



قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن مجلس الجامعة، وافق بجلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، على تعيين الدكتور سامي عبد الرؤوف فهيم، في وظيفة استاذ بكلية الطب البيطري والدكتور محمد احمد ابراهيم علي، والدكتور حمادة احمد علي في وظيفة استاذ بكلية الآداب.



وتابع رئيس الجامعة، أنه تم تعيين الدكتورة هويدا زكي أحمد، في وظيفة استاذ مساعد بكلية العلوم، والدكتورة سعاد سعيد محمود في وظيفة استاذ مساعد بكلية الآداب.



كما وافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتور محمود سيد علي، بكلية العلوم والدكتور ابراهيم حسن حسن علي، والدكتور محمد حمدي محمد زغلول، والدكتور احمد عايد عبادي محمود، بكلية التربية الرياضية.

ووافق المجلس أيضا، على منح درجة الدكتوراه لعدد 10 طالب وطالبة ومنح درجة الماجستير لعدد 17 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.





