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البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز 12.5 مليون حالة

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 1656 وفاة و44326 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19" في الـ24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 12.5 مليون حالة وأن أعداد الوفيات تجاوزت 312 ألف حالة.

 

وجاءت البرازيل في المرتبة الثاني عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

 

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