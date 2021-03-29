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إنطلاق أول امتحان للترم الثاني للصف الاول الاعدادي والرابع الابتدائي بالبحر الأحمر (صور)

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:36 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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يؤدى اليوم الاثنين طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى، أول امتحان بالفصل الدراسى الثانى من أصل 3 اختبارات تعقد في شهور مارس الجارى وأبريل المقبل ومايو 2021.


ويؤدى اليوم الاثنين طلاب الصف الرابع الابتدائى وعددهم قرابة 9 آلاف الامتحان المجمع، كما يؤدى أيضا طلاب الصف الأول الإعدادى والذين وصل عددهم يقرب من 10 ألف الاختبار متعدد التخصصات.

فيما أكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن هناك استعدادات على أعلى مستوى، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وقال هشام منير مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه تم توفير مناخ ملائم لجميع الطلاب، موضحًا تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحان.

تعرف على مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

تعرف على مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

تعرف على مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الاثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

تعرف على مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

تعرف على مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

تعرف على مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الاثنين الموافق 24 مايو 2021
إنطلاق أول امتحان للترم الثاني للصف الاول الاعدادي والرابع الابتدائي بالبحر الأحمر (صور)
إنطلاق أول امتحان للترم الثاني للصف الاول الاعدادي والرابع الابتدائي بالبحر الأحمر (صور)
إنطلاق أول امتحان للترم الثاني للصف الاول الاعدادي والرابع الابتدائي بالبحر الأحمر (صور)
إنطلاق أول امتحان للترم الثاني للصف الاول الاعدادي والرابع الابتدائي بالبحر الأحمر (صور)
إنطلاق أول امتحان للترم الثاني للصف الاول الاعدادي والرابع الابتدائي بالبحر الأحمر (صور)
إنطلاق أول امتحان للترم الثاني للصف الاول الاعدادي والرابع الابتدائي بالبحر الأحمر (صور)

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