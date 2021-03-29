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تصريح مثير من مدرب منتخب إسبانيا بعد أحداث مباراة جورجيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:27 ص
لويس انريكي
لويس انريكي
وكالات
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اعترف لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بصعوبة المهمة أمام جورجيا، مشيدا بأهمية لاعبيه المميزين في تدارك اللحظات الصعبة، والفوز بهدفين لهدف في الجولة الثانية من تصفيات أووربا المؤهلة للمونديال.

حققت إسبانيا الانتصار الأول لها في التصفيات، بعد التعثر المفاجئ في الافتتاح الخميس الماضي في عقر دارها، بتعادل مخيب بهدف أمام اليونان.

وأوضح إنريكي في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة التي احتضنها ملعب دينامو أرينا في العاصمة الجورجية تبليسي: "الفوز كان مهماً جداً بالنسبة لنا، فقدنا الثقة في الشوط الأول، وبعد التصدي الرائع من أوناي سيمون، لم نسيطر على الأمور، واستقبلنا هدفاً وسط عدم تنظيم دفاعي، كنا ندرك أن الأمور ستكون أكثر صعوبة في الشوط الثاني".

وأقر مدرب برشلونة الأسبق بأن فريقه يفتقد للوضوح، وبأنهم يواجهون صعوبات كثيرة أمام منافسين أقل.

وقال في هذا الصدد: "أشعر بالقلق قبل مباراة كوسوفو، ولكن سنحاول حسمها بأي طريقة، إذا افتقدنا لكرة القدم وللحِدَة وللدقة، فسيكون من خلال الروح أو بأي طريقة، ولكن يجب أن تتأهل إسبانيا للمونديال المقبل، نعاني بشكل أكبر أمام هذه المنتخبات الأقل في المستوى، عما يحدث أمام ألمانيا أو سويسرا التي تأهلت لربع النهائي في المونديال الأخير".

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