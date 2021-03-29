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تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
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بدأت السفينة "إيفر يجفن" الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام، بالتحرك فجر الاثنين.

وقالت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن في تغريدة على تويتر، إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر غيفن"، الاثنين، وإنه يجري حاليا تأمينها.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري حاليا قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.

من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الاثنين، إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة".


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