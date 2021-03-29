Advertisements

المدارس بالبحر الأحمر تطالب طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحان

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:53 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements

طالبت المدارس الثانوى بمحافظة البحر الأحمر، طلاب الثانوية العامة غير المسجلين لاستمارة التقدم للامتحانات بضرورة الانتهاء والتسجيل قبل غلق باب التسجيل.

وناشدت المدارس طلابها بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية فورا حتى يتم حصر الطلاب المتقدمين الامتحانات وتشعيبهم وإرسال الإحصائيات إلى وزارة التربية والتعليم فى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة المقرر لها يوليو المقبل.


جدير بالذكر أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات سابقة، أنه سيتم إجراء وعقد 3 اختبارات إلكترونية تجريبية للطلاب فى أبريل ومايو ويونيو قبل عقد الامتحان الأساسى فى يوليو 2021.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم وجود علاقة بين امتحانات الثانوية العامة وسنوات النقل، مطالبا بعدم الإسقاط عليها لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثانى الثانوى وأن امتحانات الثانوية العامة إلكترونية فى المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الدخول إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان.

أخبار تهمك

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

بركات يتدخل لإنهاء أزمة نجم منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 18 ساعة

نجم منتخب مصر يتلقى هدية ثمينة من صلاح

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

نقل فنانة شهيرة إلى "العناية" المركزة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ ساعة و 12 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة تأثير التكريك حول السفينة الجانحة على أنفاق قناة السويس (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 11 ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح مثير من مدرب منتخب إسبانيا بعد أحداث مباراة جورجيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 ص

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

08:35 ص

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

06:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان