المدارس بالبحر الأحمر تطالب طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحان



طالبت المدارس الثانوى بمحافظة البحر الأحمر، طلاب الثانوية العامة غير المسجلين لاستمارة التقدم للامتحانات بضرورة الانتهاء والتسجيل قبل غلق باب التسجيل.



وناشدت المدارس طلابها بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية فورا حتى يتم حصر الطلاب المتقدمين الامتحانات وتشعيبهم وإرسال الإحصائيات إلى وزارة التربية والتعليم فى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة المقرر لها يوليو المقبل.





جدير بالذكر أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات سابقة، أنه سيتم إجراء وعقد 3 اختبارات إلكترونية تجريبية للطلاب فى أبريل ومايو ويونيو قبل عقد الامتحان الأساسى فى يوليو 2021.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم وجود علاقة بين امتحانات الثانوية العامة وسنوات النقل، مطالبا بعدم الإسقاط عليها لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثانى الثانوى وأن امتحانات الثانوية العامة إلكترونية فى المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الدخول إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان.