بركات يتدخل لإنهاء أزمة نجم منتخب مصر

تدخل محمد بركات مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، لإنهاء أزمة اعتراض محمد النني لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، والمنتخب الوطني على عدم مشاركته في مباراة كينيا.





وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد تعادل إيجابياء بهدف لمثله أمام نظيره الكيني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان بالكاميرون.





من جانبه، طلب محمد بركات مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، من النني الإلتزام بتعليمات حسام البدري المدير الفني وعدم إثارة الأزمة خلال الفترة المقبلة.





وأكد بركات لنجم آرسنال الإنجليزي، محمد النني أنه سيشارك بشكل أساسي في مباراة جزر القمر المقرر اقامتها يوم الإثنين المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون.



