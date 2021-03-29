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تصاعد أعمال العنف في ميانمار.. والنشطاء يطلبون مساعدة من الجماعات العرقية

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قتلت قوات الأمن الميانمارية رجلًا في مدينة يانغون الرئيسية في البلاد، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، حيث دعا نشطاء قوى الأقليات العرقية في الدولة المتنوعة إلى دعم حملتهم ضد الحكم العسكري.

قال شهود إن قوات الأمن فتحت النار على جنازة يوم الأحد بعد أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي وأودى بحياة 114 شخصا. وأفادت إذاعة صوت بورما الديمقراطية أنه قتل رجلا وأصيب آخر، اليوم الاثنين، عندما أطلقت قوات الأمن النار في أحد أحياء يانغون.

وذكرت بوابات إعلامية أن احتجاجات صغيرة خرجت اليوم الاثنين في مدن باجو ومنهلا وخين يو بوسط البلاد وبلدة مولامين الجنوبية وديموسو في الشرق. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اعمال عن، كما لم ترد الشرطة والمتحدث باسم المجلس العسكري على المكالمات التي تطلب التعليق.


واستنادا الى احصاء لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، قتل 460 مدنيا منذ انقلاب الاول من فبراير. كما دعت لجنة الإضراب العامة للقوميات (GSCN)، وهي مجموعة احتجاجية رئيسية، في رسالة مفتوحة على فيسبوك لقوات الأقليات العرقية لمساعدة أولئك الذين يقفون في وجه "الاضطهاد غير العادل" للجيش. وقالت المجموعة الاحتجاجية: "من الضروري للمنظمات العرقية المسلحة أن تحمي الناس بشكل جماعي".

وقد خاض متمردون من أقليات عرقية مختلفة معارك ضد الحكومة المركزية لعقود من أجل مزيد من الحكم الذاتي. على الرغم من موافقة العديد من الجماعات على وقف إطلاق النار، اندلع القتال في الأيام الأخيرة بين الجيش والقوات في كل من الشرق والشمال.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة في نهاية الأسبوع بالقرب من الحدود التايلاندية بين الجيش ومقاتلين من أقدم قوة للأقليات العرقية في ميانمار، وهي اتحاد كارين الوطني. وقالت جماعة ناشطة ووسائل إعلام إنه فر نحو ثلاثة آلاف قروي إلى تايلاند عندما قصفت طائرات عسكرية منطقة لاتحاد كارين الوطني مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين بعد أن اجتاحت قوة من اتحاد كارين الوطني موقعا للجيش وقتلت عشرة أشخاص.

في شمال ميانمار، اندلع القتال يوم الأحد بين متمردي عرقية كاشين والجيش في منطقة تعدين اليشم في هيباكانت. وذكرت وسائل إعلام كاشينوايفز أن مقاتلين من جيش استقلال كاشين هاجموا مركزا للشرطة ورد الجيش بهجوم جوي. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

وأعرب كل من اتحاد كارين الوطني والجيش الإسلامي العراقي عن دعمهما للحركة المناهضة للانقلاب ودعيا الجيش إلى وقف العنف ضد المتظاهرين المدنيين.

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ميانمار اعمال العنف احتجاجات

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