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آرسنال يجد منافسة شرسة على ضم نجم ريال مدريد

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:05 ص
ارسنال
ارسنال
علي خلاف
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يجد مسؤولو آرسنال الإنجليزي، منافسة شرسة للحصول على خدمات لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد المعار من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني.

منافسة شرسة على ضم مارتن أوديغارد
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مسؤولي ريال مدريد الإسباني، حددوا مطالبهم من أجل التخلي عن مارتن أوديغارد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يطلب 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن أوديجارد، لي ظل اهتمام تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بضم اللاعب.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد الإسباني، قرر إعارة أوديجارد إلى صفوف إلى آرسنال الإنجليزي، خلال الفترة الماضية من الانتقالات الشتوية حيث تألق النجم النرويجي بشكل لافت للنظر.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم مارتن أوديغارد بمفاوضات جادة من باريس سان جيرمان الفرنسي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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