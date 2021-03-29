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أمنية العربي تدخل السجن بسبب "ملوك الجدعنة" (خاص)

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة الشابة أمنية العربي في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وهو بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز. 

وقالت أمنية العربي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة مسجونة تُدعى "سهام"، مُشيرة إلى أنها عادت من لبنان الاسبوع الماضي بعدما انتهت من تصوير مشاهدها بالعمل.

وأشارت أمنية العربي إلى أنها تجمعها العديد من المشاهد مع الفنانة دلال عبد العزيز، مُعبرة عن سعادتها الكبيرة بالوقوف أمامها فهي فنانة متواضعة وجميلة جدًا على المستوى الإنساني والفني.

وأوضحت أمنية العربي أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "ملوك الجدعنة" هو وجود المخرج أحمد خالد موسى، الذي سبق وشاركت معه من قبل في الجزء الأول والثاني من مسلسل "مملكة ابليس"، مُضيفة :"الكواليس مريحة وكلها ضحك، مافيش صوت عالي في اللوكيشن، أحمد خالد موسى بيسبنا نعمل اللي احنا عايزينه و بيتناقش معانا في كل حاجة، واعتقد إن المسلسل هيبقى قنبلة الموسم ".

وفي سياق آخر، تشارك أمنية العربي في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "بنت السلطان"، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، أوتاكا، حسن أبو الروس.

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