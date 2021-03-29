بعد حصولها على المركز الرابع.. وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار يزور جنوب الوادي بقنا







و اكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على التوسع في خدماتها في تحرير الامية في المجتمع المحيط بها من خلال التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والحرص على المشاركة الفعالة لطلاب الجامعة في محو الامية وقيام مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتوعية اللازمة في مختلف مراكز المحافظة.



و اشاد الدكتور عاشور احمد عمري بجهود جامعة جنوب الوادي في مجال محو الامية حيث جاءت في المركز الرابع في تحرير الامية بين الجامعات المصرية مشيرا الى ان الهيئة تحرص على تعزيز المشاركة مع الجامعات من خلال تشكيل لجان تنسيقية في مختلف الكليات

شهد فعاليات اللقاء الدكتور محمد سيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة جنوب الوادي والدكتور اسلام سعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس والدكتور وليد حويله مدير التدريب بالهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار وياسر السمهودي مدير عام الهيئة بقنا.

استقبل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي وفد الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار، بحضور الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عاشور احمد عمري، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.