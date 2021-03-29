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"الإثنين السعيد'': تخفيف إجراءات الإغلاق الإنجليزية مع الحث على توخي الحذر

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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انتهى الأمر بالبقاء في المنازل في إنجلترا، اليوم الاثنين، بالسماح للأشخاص بالالتقاء بالخارج في مجموعات من ستة أشخاص لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، على الرغم من حث رئيس الوزراء بوريس جونسون على توخي الحذر بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا.


كان قد أعلن جونسون عن إغلاق وطني ثالث في إنجلترا في 4 يناير، لكنه قال إنه يخطط للمضي قدمًا في طريق "حذر ولا رجعة فيه" للخروج من القيود، مدعومًا بإطلاق سريع للقاحات COVID-19. ويتناقض هذا مع كثير من دول أوروبا، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا الموجة الثالثة من حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد ودخول المستشفيات.

وحذر جونسون أيضًا من أن متغيرات فيروس كورونا تشكل خطرًا على طرح اللقاح في بريطانيا، وهو رابع أسرع اللقاحات في العالم بعد إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتشيلي.

قال جونسون: "يجب أن نظل حذرين، مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء أوروبا والمتغيرات الجديدة التي تهدد طرح لقاحنا.. على الرغم من تسهيلات اليوم، يجب على الجميع الاستمرار في الالتزام بالقواعد وتذكر اليدين والوجه والتباعد الاجتماعي والتقدم للحصول على لقاح عند الاستدعاء."

من يوم الاثنين، يمكن أن يجتمع ما يصل إلى ستة أشخاص أو أسرتين في إنجلترا في الخارج، بينما يمكن استخدام المرافق الرياضية الخارجية مثل حمامات السباحة وملاعب التنس وكرة السلة مع وجود حدود للتواصل الاجتماعي. لكن التغييرات الأكثر جوهرية، بما في ذلك إعادة فتح أماكن البيع بالتجزئة والضيافة الخارجية غير الضرورية، لن تتم حتى 12 أبريل على أقرب تقدير، مع إغلاق أماكن الترفيه الداخلية حتى 17 مايو على الأقل.

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