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أسلحة رئيس برشلونة في الميركاتو الصيفي

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:31 ص
خوان لابورتا
خوان لابورتا
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني تعود على إحاطة نفسه بأصحاب القوة في عالم كرة القدم من أجل مساعدته في جميع ما يحتاج إليه.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن لابورتا حافظ على هذه الصداقات على مر السنين والآن عقب عودته لرئاسة برشلونة يمكنه الاستفادة من علاقته بالوكلاء بيني زافي ومينو رايولا وخورخي مينديز من أجل إعادة بناء الفريق الكتالوني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن زافي وكيل متمرس في سوق الانتقالات وتعود علاقته مع لابورتا إلى الفترة الأولى التي قضاها رئيسًا لبرشلونة في عام 2003، حيث حاول زافي إقناع ديفيد بيكهام باللعب مع برشلونة بدلاً من ريال مدريد في عام 2003 لكن الصفقة تمت لصالح ريال مدريد وتعاقد برشلونة عقب ذلك مع رونالدينيو كما لعب زافي دورًا أساسيًا في انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 2017.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن لابورتا كان ضيفًا في حفل زفاف ابنة زافي كما التقى الثنائي إلى جانب فالي رمضاني قبل أسبوعين وغادر لابورتا الاجتماع بآمال كبيرة حول التعاقد مع ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن على الرغم من وجود اتفاق بين ألابا وريال مدريد لكن من غير المحتمل أن يعطي زافي أملاً كاذبًا في الصفقة لصديقه لابورتا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مينديز ساهم في نقل عدد كبير من اللاعبين إلى برشلونة بما في ذلك النجم البرتغالي ديكو وكاد أن يجلب كريستيانو رونالدو إلى الكامب نو قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد كما عمل مينديز أيضًا على تولي البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة برشلونة عقب رحيل فرانك ريكارد في عام 2008 على الرغم من أن المنصب ذهب في النهاية إلى بيب جوارديولا.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا استمر على اتصال دائم مع مينديز خلال السنوات الماضية وستتحول اهتمامات الثنائي الآن إلى تجديد عقد أنسو فاتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رايولا يعتبر أحد أفضل وكلاء اللاعبين في عالم كرة القدم وسبق أن نقل زلاتان إبراهيموفيتش إلى برشلونة وهي صفقة أسعدت مينو كثيرًا بسبب حصوله على عمولة ضخمة كما حاول لابورتا استخدام علاقته برايولا في الانتخابات السابقة من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا في حالة فوزه لكن النجم الفرنسي انضم في النهاية إلى مانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رايولا يمثل إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند وأحد أهم اللاعبين في كرة القدم على الرغم من أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة غير جاهز لعقد تلك الصفقة ولكن إذا كانت هناك فرصة لانتقال هالاند إلى برشلونة فإن الصداقة بين رايولا ولابورتا ستلعب دورًا كبيرًا في الصفقة.

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فرجاني ساسي

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