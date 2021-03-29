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استمرار أزمة ساسي مع الزمالك

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:31 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد نادر
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تستمر أزمة تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي مع النادي الزمالك، وتشير جميع المعطيات إلى صعوبة استمرار اللاعب مع الفريق الأبيض لولاية أخرى.

ويعتبر ساسي من أهم أعمدة النادي التي يعتمد عليها محلياً وأفريقياً، حيث شارك اللاعب في 9 مباريات في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع أربعة، وخاض 4 مواجهات في دوري أبطال أفريقيا صنع خلالها هدف واحد.

ووفقاً لما أشارت إليه بعض المصادر أن نادي الزمالك قدم عرضاً للاعب وفي انتظار رده.

وأضاف: "عرض الزمالك على فرجاني تجديد عقده بنحو 2 مليون دولار في الموسم، ولكن اللاعب رفض مؤكداً أنه يريد الحصول على 2 مليون و400 الف يورو".

وتابع:"لا يستطيع نادي الزمالك الموافقة على عرض ساسي من أجل تجنب حدوث أزمة داخل غرفة الملابس وعليه إذا رغب ساسي في التراجع عن بعض مطالبه والموافقة على التجديد فأهلاً ومرحباً".

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