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هكذا يظهر بيومي فؤاد في مسلسل "الإختيار 2"

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان بيومي فؤاد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار 2"، ويُجسد خلال الأحداث دور والد الشهيد عمر القاضي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

"الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، وكوكبة مميزة من النجوم.

والجدير بالذكر أن بيومي فؤاد يشارك في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "النمر"، وهو بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، علاء مرسي، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجي.

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