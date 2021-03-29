رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)



وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم سينتظروا حركة المد في الساعة 11:30 صباحا لاستئناف عملية سحب السفينة، وقطرها إلى منطقة البحيرات.



وأضاف أنهم يقومون بعملية مركبة وشد وقطر السفينة مع الحفاظ عليها، منوها بأنه كان هناك تفتيش مستمر على السفينة لمنع أي تسرب للمياه، وبالفعل حدث تسرب في مقدم السفينة وتم السيطرة عليه فورا.



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنهم نجحوا في تعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس بنسبة 80% حتى الآن، حيث أن مؤخر السفينة أصبح يبعد عن الشاطىء 102 متر، وأصبحت السفينة في منتصف القناة عدا مقدم السفينة.