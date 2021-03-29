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تعرف على موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم 29 / 3 / 2021 في تصفيات أمم إفريقيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:39 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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تعرف على موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم 29 / 3 / 2021 في تصفيات أمم إفريقيا 

موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم يخوض اليوم الإثنين المنتخب الوطني الأول كمباراة مهمة أمام نظيره جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وجزر القمر في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.

وتعد المباراة تحصيل حاصل حيث ضمن كلاهما التأهل لنهائيات أمم إفريقيا المقبلة ولكن هذه المباراة ستحدد المتأهل على راس المجموعة من الوصيف كما أنها سيكون لها في تأثير الترتيب الدولي للفيفا.

حصد كلا المنتخبين 9 نقاط خلال الجولات الخمس الماضية لكن فارق الأهداف في مصلحة الفراعنة وهو ما يضعه في الصدارة وهذه المباراة ستحدد بشكل كبير المتصدر من الوصيف.

ففي حالة فوز الفراعنة سيرفع رصيده لى 12 نقطة أمام في حال فوز جزر القمر سيرفع رصيده الى 12 نقطة ويخطف الصدارة وفي حال التعادل سيحصد كل منهما نقطة ويبقى منتخب مصر في المقدمة.

كانت مباراة الدور الأول بين المنتخبين التي أقيمت في جزر القمر قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف ويخطط الفراعنة بقيادة حسام البدري للفوز في مباراة اليوم.

سيطرت حالة من الغضب على الجماهير المصرية بعد المستويات المتواضعة للمنتخب في الجولة الماضية أمام كينيا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

في المقابل سقط أيضًا فريق جزر القمر في فخ التعادل أمام نظيره توجو في الجولة الخامسة.

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم بين مصر وجزر القمر تغييرات بالجملة في تشكيل الفراعنة بعد إصابة بعض اللاعبين وخروج آخرين من المعسكر أمثال بعض المحترفين وعودتهم لأنديتهم.

تعرف على موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم 29 / 3 / 2021 في تصفيات أمم إفريقيا 

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