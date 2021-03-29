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"لو مير": فرنسا والاتحاد الأوروبي يقتربان من صفقة إنقاذ الخطوط الجوية الفرنسية
الإثنين 29/مارس/2021 - 09:46 ص
منار طارق
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الاثنين، إن فرنسا والاتحاد الأوروبي يقتربان من صفقة إنقاذ لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، التي تضررت مثل شركات الطيران الأخرى بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدا تقارير إعلامية.
وقال لو مير، لراديو فرانس انفو "نقترب من التوصل لاتفاق... إنها أيام مهمة" مضيفا أنه قد تكون هناك تنازلات لضمان المنافسة العادلة. وتابع "الأمر لا يتعلق بإغلاق الخطوط أو قطع الوظائف.. الهدف من التنازلات هو ضمان المنافسة العادلة بين الخطوط الجوية الفرنسية وشركات الطيران الأخرى.
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية يوم الجمعة إن الحكومة الفرنسية والمدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن شروط إنقاذ شركة الخطوط الجوية الفرنسية. واضافت إن الصفقة المتوقعة ستشهد تخلي شركة الخطوط الجوية الفرنسية عن عدد أقل من رحلات الطيران في قاعدتها في باريس مما سعت إليه المفوضية الأوروبية في البداية، لا سيما في مطار أورلي.
سجلت مجموعة Air France-KLM خسارة صافية قدرها 7.1 مليار يورو (8.38 مليار دولار) للعام الماضي. وقد تلقت 10.4 مليار يورو في شكل قروض وضمانات من فرنسا وهولندا وتتفاوض على إعادة رسملة مدعومة من الدولة، مع سعي المنظمين في الاتحاد الأوروبي للحصول على امتيازات في مطار باريس أورلي وأمستردام وشيبول.
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