



ننشر القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وبوتسوانا اليوم الاثنين في تصفيات امم افريقيا 2021 وترددها





مباراة الجزائر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا محاربي الصحراء و إستعراض العضلات الكروية أمام بتسوانا المكافح بتصفيات الأمم يدخل منتخب الجزائر اليوم الاثنين الموافق 29/3/2021 فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة مواجهة تحصيل حاصل أمام منتخب بتسوانا فى إطار الجولة السادسة و الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، حيث يتصدر الفريق الجزائري ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة و انفرد تماماً بالصدارة ويأتي خلفه منتخب زيمبابوي برصيد 8 نقاط و ضمن التأهل برفقة فريقنا العربي بينما بتسوانا يتواجد فى المركز الثالث برصيد أربع نقاط نفس رصيد المتواجد بالمركز الرابع منتخب زامبيا الذى فاجئ الجميع بخروجه من المنافسة بهذا الشكل الغير متوقع، ومع اقتراب موعد المباراة بدأت عملية البحث عن القنوات الناقلة.





القنوات الناقلة لمبارة الجزائر اليوم

بدأت عملية البحث من الأن لمعرفة القنوات الناقلة لهذة المباراة الهانمة التي تقام بين فريقي الجزائر وبوتسوانا مساء الغد، وبدأت هذة الكلمات تتصدر محرك البحث وتسهيلا على متابعينا الكرام سوف نوضح لكم أن المباراة سوف تعرض على قناة “بي ان سبورت القطرية”.





تردد قناة بي ان سبورت القطرية على القمر الصناعي

يزداد البحث الأن عن تردد قناة bein sports لضبطة على أجهزة الاستقبال” الرسيفير” حتى يتمكن عشاق الكرة المستديرة من متابعة مباراة الجزائر وبوتسوانا فهو كا الأتي :-





- القمر الصناعي : نايل سات.

- التردد : 11055.

- الاستقطاب : أفقي.

- معامل الترميز : 27500.

- معادل الخطأ : 5/6.



