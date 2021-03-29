أحمد صادق لـ"الفجر الفني" :"أنا بلطجى شرير فى "اللى مالوش كبير".. وروجت لدورى لطمأنة جمهورى على صحتي" (حوار)





*الفن غير مشترط على إجادة التمثيل فقط.. وندمت على تقديمي لبعض الأدوار



*أفضل عدم إقحام السوشيال ميديا في الجوانب العملية.. وأتمنى ألا أصبح فنانًا مع إيقاف التنفيذ





هو فنان مثقف وواعي يدرك جيدًا أن الفن لابد أن يكون رسالة هادفة، لذا يحرص دائمًا على اختيار أدوارهم بعناية ودقة شديدة حتى وإن كلفه ذلك للغياب لسنوات عديدة عن جمهوره.. إنه الفنان أحمد صادق.



وتحدث أحمد صادق في حوار خاص لـ" الفجر الفني " كشف خلاله عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "اللي ملوش كبير"، وعن تطورات حالته الصحية عقب إجرائه لعملية جراحية في القلب، وعن رأيه في مستوى الفن حاليًا، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار :



*في البداية.. نوك أن نطمئن جمهورك على صحتك؟



أنا بخير، ولا أعاني من أي أعراض صحية، وحاليًا أقوم بتصوير مشاهدي في مسلسل "اللي مالوش كبير" بكل نشاط وحيوية.



*وما سبب اتجاهك للكشف عن ملامح شخصيتك في مسلسل"اللي مالوش كبير" عبر السوشيال ميديا؟



أنا طيلة حياتي لم أقم بالترويج لأعمالي، لكن الهدف من نشر صورتي من كواليس "اللي مالوش كبير" لأثبت للجميع أن صحتي تحسنت، وأنني أصبحت قادرًا على أداء أي عمل، فأنا كنت خارج من العمليات من فترة قصيرة.



*وماذا عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث؟



أجسد شخصية بلطجي كبير في السن يُدعى "شعبان الكبير"، وهو لديه ابنة متزوجة من الفنان أحمد العوضي، وهي شخصية تتسم بالشر، لكنها مختلفة تمامًا عما قدمتها من قبل.



*هل ترى أنك لم تحصل على مكانتك الفنية التي تستحقها؟



بالتاكيد فعندما قدمت مسلسل "سوق العصر"، وحقق نجاحًا كبيرًا ظننت أنني سأقدم أدوار عديدة بعده، لكنني جلست في منزلي بعدها لمدة عام كامل، حتى أنه بعد تقديمي لمسلسلي "الرقص على السلالم المتحركة" و"الناس في كفر عسكر" تكرر نفس الأمر.



*وما رأيك في مستوى الفن حاليًا؟



الفن في العشر سنوات الماضية التحق به أشخاص ليس لهم علاقة به فقط من أجل الشهرة وجني الأموال، وأرى أن المادة أصبحت عند البعض هي العامل الأساسي بدلاً من الاهتمام بجودة الدور، فالفن لا يشترط على اجادتك للتمثيل فقط بل أن تكون مثقفًا، كما أننا توصلنا لمرحلة أن معهد التمثيل أصبح لا فائدة من وجوده، وأصبحت السيطرة الكاملة لورش التمثيل، كما أن الأمور صارت تسير بالواسطة، وهذا السبب الرئيسى في تواجد بعض الفنانين باستمرار حتى وإن كانوا يقدمون أعمالاً غير جيدة.



*هل هناك عملاً شاركت فيه وندمت بعد ذلك من تقديمك له؟



بالفعل، فأنا قدمت أدوار لست راضيًا عنها، لكنني اضطررت لتقديمها لإحتياجي الشديد للأموال من أجل توفير حياة سعيدة لزوجتي وأولادي.



*من الشخص الذي تُدين له بالفضل بعد الله؟



أدين بالفضل لمحمد جلال عبد القوي وكرم النجار فلقد وقفوا بجانبي كثيرًا في معظم أمور حياتي.



*ما رأيك في اتجاه بعض الفنانين للحديث عن أسباب تجاهلهم من قبل شركات الإنتاج عبر "السوشيال ميديا؟



أري أن الحديث عن تلك الأمور عبر" السوشيال ميديا" سيعقد المسألة، لأن كل شخص سيأخذ الكلام على نفسه، وبدلاً من أن تجد اشخاصًا تتعاطف معك، ستجد أشخاص غير متعاطفة معك، كما أن الناس بعد مرور الوقت ستنسى ما كتبته، فلا يجوز أن تحمل أحدًا مسئولية جلوسك في منزلك بدون عمل، كما أن التفكير بصوت مسموع يعتبر شكوى، والشكوى لغير الله مذلة، الأرزاق بيد الله، كل ما عليك فعله هو السعي والتوكل على الله.



*هل حققت الهدف الذي كنت تُريده من العمل في مجال الفن أم هناك أشياء أخرى لم تحققها بعد؟



لا، وطول ما أنا على قيد الحياة أتمنى أن أقدم أعمالاً كثيرة، كما أنني مُقصر في السينما، وأريد أن أقدم عملاً سينمائيًا فيه رسالة وهدف يخدم الناس و يكون نقلة فنية ليّ.



*هل هناك أعمال فنية أخرى تشارك فيها حاليًا؟



بالفعل أشارك في فيلم قصير، وأجسد خلاله دور رجل بعد بلوغه سن المعاش يُفكر في إحضار خاتم لزوجته كهدية لها، لكن الوقت لا يسعفه فعند ذهابه لها يجدها قد توفت، فأنا أعجبت بقصته كثيرًا والهدف منه ألا تدع الزمن يشغلك عن اقرب الناس لك وأن تعطيهم حقوقهم وهم على قيد الحياة.



*من وجهة نظرك.. ما السر وراء غياب نجوم الزمن الجميل عن الساحة الفنية؟



الحياة تغيرت، وومن وجهة نظري أن الجيل القديم هو أكثر جيل تلقى صدمات عديدة، وذلك لوجود منتجين جدد ليسوا على معرفة كافية بكل الفنانين، كما أن أغلب المنتجين قاموا بالإستعانة بفنانين آخرين وابتعدوا عن ترشيح أي فنان من نجوم الزمن الجميل، فأصبح هناك عدد كبير من الفنانين يُعانون من قلة أعمالهم، فأصبح بعضهم يفضل الجلوس في منازلهم لرغبتهم في عدم تقديم أدوار غير جيدة.



*الفن رسالة.. فما الرسالة التي تحب أن تقدمها من خلال أعمالك؟



الفن وسيلة لنمو ورقي المجتمع، ومن واجب الفنان على جمهوره أن يختار الأعمال ذات المحتوى الجيد الذي يستطيع من خلاله تنوير عقولهم وإدخال البهجة على قلوبهم، وأحب أن أشجع جمهوري من خلال أعمالي على الحب والخير والسلام.



*ما محطات الانتصار والانكسار التي مررت بها في حياتك؟



محطات الانتصار كانت أثناء تقديمي لأعمال جيدة حظيت على إعجاب الجمهور مثل "سوق العصر" و"الناس في كفر عسكر"، أما محطات الانكسار التي من الممكن أن أمر بها في حياتي عندما أكون ممثل مع إيقاف التنفيذ.