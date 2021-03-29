من البحر الأحمر إلى قناة السويس.. فرحة الأهالى بتعويم السفينة الجانحة

عمت الفرحة العارمة وسط أهالى البحر الأحمر، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، اليوم، خلال إعلان تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.



وبدأت الفرحة تظهر، منذ اللحظات الأولى لتحرك السفينة الضخمة ايفر جيفن وتعالت البوستات والتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر.





فيما أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عقب إعلان هئية قناة السويس، اللحظات الأولى لتحرك السفينة، التي يبلغ حجمها 3 مرات ملعب كرة قدم، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.



وقالت شركة إنش كيب لخدمات الشحن في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس إيفر جيفن، اليوم، وإنه يجري حاليا تأمينها.





وقال مختار مكى أحد أهالى مدينة الغردقة، أن المصريين أصبحوا على أفضل خبر أسعد الجميع وهو تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، مؤكدا أن هذا الخبر يسعد كل مصرى أصيل.



فيما قال محمد على، أحد مواطنى مدينة الغردقة، اليوم فى مصر عيد لقدرتها على إدارة أزمة سفينة قناة السويس دون الاحتياج إلى أحد، موضحًا نحن سعداء على قدرة مصر بأبنائها المخلصين اقتربوا على إنهاء أزمة سفينة قناة السويس.



وقال محمد جمال، أحد أهالى مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، نحن سعداء بإعلان تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس بسواعد أبناء مصر المخلصين، الذين واصلو الليل بالنهار حتى تمكنوا من تعويم السفينة.



وأضاف جمال، على كل مصرى أصيل أن يفتخر بالقيادة السياسية الحكيمة التى تعمل من أجل مصر، مطالبا المصريين أن يفخرو ببلدهم.



وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت فجر اليوم، البدء بمناورات الشد التي تهدف لتعويم السفينة الجانحة.



وأظهر الموقع نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي، وذلك لأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي،

