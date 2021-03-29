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رابط التقديم لوظائف الخطوط السعودية 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم للرجال والنساء

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:49 ص
الخطوط السعودية 2021
الخطوط السعودية 2021
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رابط التقديم لوظائف الخطوط السعودية 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم للرجال والنساء

السعودية2021، رابط تقديم لوظائف الخطوط السعودية، لليوم الثاني على التوالي تتصدرت هذه العبارات محركات البحث الشهيرة (جوجل)؛ نظرا لتزايد توافد المواطنين السعوديين للبحث عن الوظائف الجديدة للخطوط الجوية، ويأتي ذلك بعدما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف إدارية بمسمى منسق إداري (Coordinator Admin) في مدينة (جدة)، خلال الساعات القليلة الماضية، ولذلك نحرص على مساعدة جميع المواطنين في الحصول على الرابط الخاص بالتقديم ومعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم، وذلك من خلال التقرير الجاري.

رابط ظائف الخطوط السعودية 2021
اعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية ، عن اتاحه عدد من الوظائف في مختلف التخصصات للخطوط الجوية سواء للرجال والنساء، حيث أنه لا يشترط مؤهل خاص فإنه يمكن تقديم للحاملين الثانوية أو الدبلوم فأعلى التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية، من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا)، ولكن هناك شروط اخري لابد ان تتوفر في السعوديين والسعوديات.

شروط التقديم لوظائف الخطوط السعودية
– أن يكون سعودي الجنسية.

– حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

- أول الدبلوم فأعلى في أي من التخصصات الإدارية.

–  يجيد اللغة الإنجليزية.

– لدي مهارات في استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– مهارات في التواصل والعمل الجماعي.

– مهارات في إدارة الوقت.

– لا يشترط الخبرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الخطوط السعودية 2021 للرجال والنساء
- لابد تجهيز السيرة الذاتية الخاصة بالمقطم.

- احضار صورة من الهوية الوطنية.

- تقديم صورة من المؤهل.

- نسخة من معادلة الشهادة.

- تقديم صورة من كشف الدرجات.

رابط التقديم لوظائف الخطوط السعودية 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم للرجال والنساء

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