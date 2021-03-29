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أنس جابر تتأهل إلى الدور الرابع في بطولة ميامي المفتوحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
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واصلت النجمة التونسية أنس جابر انطلاقتها في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، وتأهلت إلى الدور الرابع بعدما تغلبت على الأمريكية صوفيا كينن (6-4 و4-6 و6-4)، ضمن منافسات الدور الثالث التي شهدت أيضاً فوز الكندية بيانكا أندريسكو على الأمريكية أماندا أنيسيموفا (7-6 و6-7 و6-4).


بعد أن خسرت أنس جابر أمام صوفيا كينن أربع مرات سابقة، في سجل مواجهاتهما على مستوى الأدوار الرئيسية بالبطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، نجحت النجمة التونسية في التغلب عليها، ليكون الانتصار الثالث لأنس جابر في سجل مبارياتها أمام المصنفات الخمس الأوليات على العالم.


واحتاجت أنس جابر إلى ساعة واحدة و47 دقيقة، للتغلب على صوفيا كينن، وتلتقي الإسبانية سارا سوريبس تورمو.

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