أسامة ربيع يكشف ماذا يحدث بعد نجاح عملية تعويم "السفينة الجانحة" (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه بعد نجاح عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة بنسبة 100%، سيتم قطرها إلى البحيرات الكبرى، ثم استئناف حركة الملاحة.



وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 356 سفينة منتظرة وتم إعداد الجدول الخاص بعملية عبورهم، مضيفا: "قناة السويس هتشتغل 24 ساعة لإنهاء عملية عبور السفن المنتظرة".



واوضح أنه كان هناك تعاون مثمر مع الشركة الهولندية لتعويم السفينة، لافتا إلى أن الشركة ثمنت على الخطة التي وضعتها مصر لإنهاء الأزمة، ومدوا مصر بقاطرة كبير قوة شدها 285 طن.

