5 معلومات عن الموسم الجديد من فورمولا وان

تنطلق اليوم الأحد 28 مارس 2021، بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2021، عبر سباق جائزة البحرين الكبرى.





سباق جائزة البحرين الكبرى هو أحد 3 سباقات ستستضيفها البلدان العربية هذا العام، وسيقام بحلبة البحرين الدولية في منطقة صخير.





موسم فورمولا 1 للعام الحالي 2021، سيكون أمل البريطاني لويس هاميلتون، لكسر الرقم القياسي لعدد ألقاب الفورمولا 1، بـ7 ألقاب والذي يتقاسمه مع الألماني مايكل شوماخر.





وحقق هاميلتون ألقابه أعوام 2008 و2014 و2015 و2017 و2018 و2019 و2020، ويسعى للانفراد بالقمة.





بينما فاز الأسطورة شوماخر بألقابه أعوام 1994 و1995 بالإضافة لـ5 مرات متتالية بين عامي 2000 و2004.





الموسم الجديد سيبدأ في بلد عربي وينتهي في آخر، وتحديدا في العاصمة الإماراتية أبوظبي التي ستحتضن سباق جائزة أبوظبي الكبرى يوم 12 ديسمبر/كانون أول من العام الحالي.





وضمن 23 سباقا هي إجمالي سباقات الموسم الجديد، سيكون هناك واحدا ستحتضنه المملكة العربية السعودية بمدينة جدة يوم 5 ديسمبر المقبل.