الأهلي يتراجع عن التصعيد ضد البدري بسبب إصابة أيمن أشرف

اشتعل غضب مسئولو النادي الأهلي ضد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بعد اصراره على سفر أيمن أشرف لاعب الفريق الأحمر مع بعثة منتخب الفراعنة إلى كينيا، والإبقاء على زميله حمدي فتحي مصابًا في مباراة المنتخب الكيني مما تسبب في تفاقم إصابته.









وكانت إدارة الأهلي تنوي التصعيد بقوة ضد حسام البدري مما اعتبروه تعنت واضح من المدرب تجاه لاعبي الأحمر وتسببه في إصابة الثنائي أيمن أشرف وحمدي فتحي وحرمان الفريق منهما خلال الفترة المقبلة مما قد يؤثر على مسيرته في البطولات المختلفة.









وتراجع مسئولو الأهلي عن التصعيد ضد البدري بعد تدخل أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإقناع حسام البدري بترك اللاعب يخرج من المعسكر ويعود للقلعة الحمراء.









وخرج أيمن أشرف من معسكر منتخب مصر رغم جاهزيته طبيا للمشاركة فى مباراة جزر القمر خوفا من تفاقم الأزمة مع إدارة الأهلى، خصوصا بعد إصابة حمدى فتحى فى مباراة كينيا وحاجته إلى شهرين للتعافى.









ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السودانى يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة من دورى أبطال إفريقيا.







