موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد فريق تشيلسي للمواجهة المقبلة أمامه في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية حالياً.









ومن المقرر أن يواجه تشيلسي ضيفه ويست بروميتش ألبيون، في افتتاح الجولة 30 من عمر البطولة، وذلك بملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.









وتقام المباراة عند تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة، الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت جرينتش.









ويحتل تشيلسي المركز الرابع في البريمييرليج برصيد 51 نقطة، حققها من 29 مباراة، بواقع 14 فوز و9 تعادلات و6 هزائم.



