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"كونا": وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة بالكويت
الإثنين 29/مارس/2021 - 10:08 ص
وكالات
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أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الاثنين، عن وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، وفقًا لوكالة "كونا".
وقال الديوان الأميري، في بيان: "نعى
المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك
الصباح عن عمر يناهز 96 عاما".
وأضاف الديوان الأميري، أنه "سيوارى
جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين".
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