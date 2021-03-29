"كونا": وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة بالكويت

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الاثنين، عن وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، وفقًا لوكالة "كونا".

وقال الديوان الأميري، في بيان: "نعى المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر يناهز 96 عاما".

وأضاف الديوان الأميري، أنه "سيوارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين".