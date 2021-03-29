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"كونا": وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة بالكويت

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:08 ص
الديوان الأميري
الديوان الأميري
وكالات
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أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الاثنين، عن وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، وفقًا لوكالة "كونا".

 

وقال الديوان الأميري، في بيان: "نعى المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر يناهز 96 عاما".

 

وأضاف الديوان الأميري، أنه "سيوارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين".

 

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