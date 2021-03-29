الطالع الفلكي الإثنين 29/3/2021..تَسْوِيَة النّزَاعَات!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى السّابعة و33 دقيقة صباح غدٍ الثّلاثَاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى العاشرة و11 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 20 برمهات قبطى ، 29 آذار رُومى ، 16 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -النّظام حلو ، بالدّور ، فراخ الجمعيّة كده ، إعتبرونى فرخة ، فرخة دايخة.(محمّد عوض من فيلم عريس الهنا-1974)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الميزان يعنى

الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك، بائع ومُشترى ، عريس وعروس ، كفتان مُتقابلتان لكن غير مُتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة دون شطط من كفّة على حساب الأخرى ، وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطور لتشعر بطعم الحياة واستعادة رُوح الشباب والصحّة والحيويّة من جديد ، التسوّق والإستفادة من عروض الخصومات والتفاوض على الأسعار بشجاعة فى السلع التى تحتمل أكثر من سعر و توفير كل قرش يُمكن توفيره ، بالإضافة لإعادة تدوير الأغراض البالية بدلاً عن الإسراف وشراء الجديد ، ولأن برج الميزان علوّ زُحل فتسوية النزاعات القانونيّة مُرجّح وبصورة تُرضى الطرفين دون شطط من طرف على حساب الآخَر ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة أو خلافاتك الأسريّة بصورة ودّيّة ، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.





برج الثور: إبتعد عن إفتعال المشاكل من لاشيئ ، بإمكانك توفيرالصداع على نفسك إن تمسّكت بالسكوت عند الإستفزاز المُتعمّد.





برج الجوزاء: ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجاز ، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.





برج السّرطان: لا تأخذ قراراً تحت حالة غضب أوسعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة ، إنتظرحتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكربهدوء.





برج الأسد: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج العذراء: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.





برج الميزان: التفاصيل الصغيرة الماكرة قدتتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المُتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج العقرب: بعض الأحيان نلقَ التّساهيل والمواقف تعمل لصالحنا بشكل عجيب ، موجة كونيّة أو حظ المهمّ أن تحاول الإستفادة منها لإنهاء أكبر جزء من عملك.





برج القوس: المواقف الصعبة غالباً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الجدى: الحاسّة السّادسة أو الشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار حتى فحص الأمر بدقّة.





برج الدّلو: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها ، أحد الآمال المفقودة ربما تحصّلت عليه من جديد لكن بصورة أفضل.

برج الحوت: الحظ يعنى مُساندة من الجميع وقت الحاجة أو الفرص على طبق من فضّة ، عليك الإنتباه لقنص فرصة لوظيفة إضافية مُتاحة أو عروسة تناسبك.



