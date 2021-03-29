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المنذر الكبير: مواجهة غينيا حسمت اختيار بعض لاعبي منتخب تونس للتواجد في أمم أفريقيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
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صرح المدير الفني للمنتخب التونسي  المنذر الكبير، إن مواجهة منتخب غينيا الاستوائية التي أقيمت أمس الأحد في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، مكنت الجهاز الفني من تحديد بعض اللاعبين للتواجد مع المنتخب في النهائيات والتي تقام مطلع العام المقبل في الكاميرون. 

وفاز المنتخب التونسي على غينيا الاستوائية 2 / 1 اليوم الأحد لتنهي التصفيات في صدارة المجموعة العاشرة بـ16 نقطة بينما حلت غينيا الاستوائية في المركز الثاني بتسع نقاط وضمنت تأهلها أيضا للنهائيات.

وقال الكبير :"استفدنا من المباراة. بعض اللاعبين أكدوا بصوت عال أنهم يمكن أن يتواجدوا مع المنتخب في المرحلة المقبلة وهناك لاعبون قدموا مستوى أقل. سنختار الأفضل في الفترة المقبلة".

وأضاف :"سنقوم بتقييم مرحلة التصفيات ثم نحدد آليات العمل للتحضير لتصفيات كأس العالم. نريد أن نبدأ التصفيات بقوة".

وجاء انتصار تونس اليوم بعد أيام من الفوز ساحق على ليبيا في بنغازي 5 / 2. وحقق المنتخب التونسي خمس انتصارات في التصفيات وتعادل وحيد لتحصد أعلى عدد من النقاط بجميع المجموعات.

وتابع الكبير :"جمعنا 16 نقطة من أصل 18 نقطة. لم يفعل هذا سوى منتخب السنغال وهذا يعكس ترتيب الأول والثاني على مستوى القارة".

وحول أداء نسور قرطاج في مباراة اليوم ، قال المدرب :"كان يتوجب علينا أن ننهي التصفيات بفوز مهم.

قدمنا شوط أول محترما وسجلنا هدفا وكان بإمكاننا أن نقتل المباراة لو قمنا باستغلال الفرص التي اتيحت لنا"

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