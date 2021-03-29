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عمومية "طلعت مصطفى " تقر توزيعات نقدية للمساهمين

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:47 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن موافقة الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على حساب توزيع الأرباح لعام 2020 بنحو 300 مليون جنيه، بواقع 0.145 جنيه للسهم "الكوبون النقدي".

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه يتم توزيع القسط الأول بواقع 0.072 جنيه للسهم بحد أقصى 15 مايو 2021، والقسط الثاني بواقه 0.072 جنيه للسهم بحد أقصى 15 يوليو 2021.

وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وقائمة المركز المالي والقوائم المالية 2020.

وسجلت الشركة أرباحاً مجمعة بلغت 1.67 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 1.87 مليار جنيه خلال 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتصل إلى 14.09 مليار جنيه، مقابل 11.74 مليار جنيه خلال 2019.

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