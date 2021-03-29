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مهاب مميش عن تحريك السفينة الجانحة: "مصر علمتنا كويس أوي"

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات بهيئة قناة السويس والموانئ، على تحريك السفينة الجانحة في قناة السويس، قائلًا: "الحمد لله وما توفيقي إلا بالله، مصر معلمانا كويس أوي، والعلم بيظهر وقت الموقف، وكل حاجة اتعملت بالحسابات، وتوقعت أن يتم حل المشكلة اليوم أو غدًا على الأكثر، مستندا في ذلك إلى حسابات المد والجزر والتكريك".

وأضاف "مميش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، "في الساعة الرابعة والنصف تحركت السفينة ويتم إجراء بعض الصيانات لها قبل أن تسير في المجرى الملاحي"، متابعا أن القناة تتمتع بوجود كفاءات رائعة وأنه شرف برئاسته لمدة 7 أعوام.

وتابع "المصريون أقوياء ومصر بخير، لدينا كفاءات رائعة، والقناة فيها كفاءات من المرشدين والمهندسين والعاملين في منتهى الروعة، وكان لي شرف قيادتهم لمدة 7 سنوات، محدش يقدر يجرح في مصر أو يقرب ناحيتها".

وأردف: "نتمنى أن نتعلم مما حدث، حتى لا يتكرر في المستقبل، وسنحقق في الحادث، فقد تسبب في إغلاق قناة السويس لأول مرة منذ عام 1967، أي منذ 54 سنة، فالظروف كانت صعبة للغاية".

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