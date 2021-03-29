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جامعة بنها تطلق محاكاة عباقرة الكليات 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت جامعة بنها انطلاق فعاليات مسابقه العباقرة 2021 لطلاب كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وقال الدكتور تامر سمير، إن مسابقة عباقرة الكليات تنظم لأول مرة بالجامعات المصرية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات لمدة ٥ أيام، ومن المقرر أن تنتهي الخميس المقبل 1 إبريل القادم، مشيرًا أن الجامعة تقدم كافة الدعم للأنشطة الطلابية، لما تحققه من تواصل بين الطلاب في مختلف الكليات وتساعدهم على الارتقاء بالجوانب السلوكية والاجتماعية والثقافيه لهم.

ومن جانبة قال الدكتور خالد عيسوي، إنه جرت فاعليات اليوم الأول من مسابقة عباقرة الكليات 2021 والتي نظمتها إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة (اللجنة العلمية بالاتحاد)، بحضور عدد 8 كليات وهم (الهندسة بشبرا، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، الآداب، الحقوق، التربية النوعية، التربية الرياضية، وفرع العبور).

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