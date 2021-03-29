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ارتفاع حجم التجارة بين مصر والصين بنسبة 10.34%

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
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أفادت بيانات رسمية صينية أن حجم التجارة بين مصر والصين ارتفع بنسبة 10.34% على أساس سنوى، ليصل إلى 14.56 مليار دولار فى عام 2020. 

وذكرت وزارة التجارة الصينية، فى أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن الصادرات الصينية إلى مصر سجلت 13.64 مليار دولار، بزيادة 11.83% على أساس سنوى، فى حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 0.92 مليار دولار بتراجع نسبته 7.84%. 

وأضافت الوزارة أنه اعتبارا من ديسمبر عام 2020، أصبحت مصر الشريك التجارى الـ49 للصين. 

 

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