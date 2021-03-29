Advertisements

الأمم المتحدة تشيد بدور السيسي فى ضمان تمكين المرأة المصرية

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب مصر إن شهر مارس 2021 شهد إنجازات كبيرة للنساء في جميع انحاء العالم وفي مصر وذلك على خلفيه اختتام قادة وقائدات العالم الدورة ال 65 للجنة وضع المرأة التي كان موضوعها هذا العام "المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات." واعتمدوا مجموعة من الاستنتاجات المتفق عليها في 26 مارس.

وأضافت الهيئة الأممية أن تم تقديم توصيات قوية لاتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة التشريعات والممارسات التي قد تميز ضد المرأة وتعيق مشاركتها في الحياة العامة، كما سلطت الاستنتاجات المتفق عليها من قبل لجنة وضع المرأة الضوء على الحاجة إلى تحديد أهداف وجداول زمنية لتحقيق التوازن بين الجنسين في الحكومات من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بما في ذلك نظام الحصص الخاصة بالمرأة.

وسلطت المنظمة الضوء على دور مصر ومشاركتها في الحوار العالمى وأنه لا يزال صوت مصر حول القيادة النسائية مهمين وأشادت هيئة الأمم المتحدة_للمرأة في مصر بالتزام فخامة الرئيسعبد الفتاح السيسي بضمان التشريعات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والذي أكد عليه فخامته خلال الاحتفال بمناسبة عيد الأم في مصر.

ورحبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال من خلال قيادة فخامته في تحطيم الحواجز التي كانت عائقًا أمام المرأة لزمن طويل عبر إجراءات جديدة تسمح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة قبل بضعة أسابيع. وكذلك من خلال التعديلات الأخيرة على قانون ختان الاناث التي تفرض عقوبات أشد على مرتكبي هذه الجريمة ومن خلال دعوة فخامته الحكومة لفرض عقوبات على زواج الأطفال وتعزيز تشريعات الأحوال الشخصية المتوازنة.

أخبار تهمك

تصريح مثير من مدرب منتخب إسبانيا بعد أحداث مباراة جورجيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 11 ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 12 ساعة

نجم منتخب مصر يتلقى هدية ثمينة من صلاح

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات

أسلحة رئيس برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 ص

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

10:26 ص

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

08:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان