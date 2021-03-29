القبض على عصابة متورطة في بيع شهادات كورونا مزيفة للأجانب بروسيا

ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، القبض على عصابة قامت ببيع شهادات مزيفة حول عدم الإصابة بفيروس كورونا للمهاجرين لدخولهم إلى روسيا.

وأصدر جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بيانًا قال فيه: "قام موظفو الدائرة الحدودية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة نوفوسيبيرسك بوقف نشاط عصابة قام أعضاؤها بإنتاج وبيع الشهادات الطبية المزيفة بهدف استخدامها من قبل المواطنين الأجانب من أجل الدخول إلى الأراضي الروسية في ظروف القيود الصحية الموجودة".

وصادر جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أكثر من 1000 نموذج للشهادة و400 شهادة كاملة ونقودا بقيمة إجمالية تزيد عن 3 ملايين روبل وقاعدة للزبائن الأجانب الذين كانوا يخططون لشراء الشهادات المزيفة، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.