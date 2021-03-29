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ضبط 264 طربة لمخدر الحشيش بالسويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصص فى نقل وتهريب مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مستخدمين فى ذلك سيارة "نقل"، وقيامهم بإعداد مخازن سرية بجسم السيارة، يصعب الوصول إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن السويس أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال إستقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهم (264 طربة لمخدر الحشيش مخبأة بمخزن سرى بالسيارة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).


وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثالث
وإستخدامهما للسيارة فى النقل والتهريب على النحو المشار إليه، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1٫850٫000 – مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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