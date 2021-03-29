البورصة توقف التداول علي سهم "أليكو"

أوقفت البورصة المصرية اليوم التداول علي سهم شركة الإستثمار العقاري العربي - أليكو لحين ورود افصاح فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بتاريخ 29/03/2021 بشأن نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

والجدير بالذكر، أن الشركة حققت صافي ربح خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 12.25 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 3.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وارتفعت الإيرادات خلال الـ9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 32.3 مليون جنيه، مقارنة بـ30.86 مليون جنيه الفترة ذاتها من العام المنصرم له



