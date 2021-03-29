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حالة الطقس اليوم الاثنين 29-3-2021 في البحرين

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الإثنين الموافق 29-3-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد والمواصلات.

حالة الطقس في البحرين
 
قالت إدارة الأرصاد والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم، سيكون معتدل ولكن تتصاعد الأتربة في بعض المناطق، ثم يتحول إلى بارد نسبيا خلال الليل.
 
وتكون الرياح شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل إلى من 25 إلى 30 عقدة أحيانا، والموج من 1 إلى 4 أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 8 أقدام في عرض البحر.

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