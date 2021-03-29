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حالة الطقس اليوم الاثنين 29-3-2021 في الإمارات

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 29-3-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات أن يكون الطقس مغبرا غائما جزئيا أحيانا، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، رطبا ليلا و صباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر.
 
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا و يحدث المد الأول عند الساعة 13:28 والمد الثاني عند الساعة 02:08 و الجزر الأول عند الساعة 19:49 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 10:18 والمد الثاني عند الساعة 22:22 و الجزر الاول عند الساعة 16:13 والجزر الثاني عند الساعة 04:41.
 
و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 29 21 80 25 دبــي 30 22 75 20 الشارقة 31 17 70 20 عجمان 30 20 75 25 أم القيوين 31 19 80 25 رأس الخيمة 30 18 75 20 الفجيرة 38 21 90 20 العين 36 22 80 25 ليوا 30 20 85 20 الرويس 28 21 80 25 السلع 29 22 80 25 دلما 32 21 80 40 طنب الكبرى 29 22 85 40 طنب الصغرى 29 22 85 40 أبو موسى 29 22 85 40 -مل

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