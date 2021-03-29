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مهاب مميش عن تحريك السفينة الجانحة: الملاحة ستعود إلى القناة دون رفع رسوم على السفن

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات بهيئة قناة السويس والموانئ، على تحريك السفينة الجانحة في قناة السويس، قائلًا: "سنسحب السفينة ونعومها لتعود الملاحة بصورة قوية إلى قناة السويس مرة أخرى، وأنصح بامتلاك قاطرة عملاقة، لأن السفن التي تمر في القناة عملاقة، وبالتالي يجب أن نمتلك قاطرة كبيرة جدا، وأن نهتم بتدريب الأطقم على أعمال الانقاذ السريع والعمل الجماعي، وكنا جاهزون لسيناريو تفريغ حمولة السفينة وتعاقدنا مع أوناش وسفن لتنفيذ هذا الأمر لتقليل تكلفة الأزمة".

وأضاف "مميش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الأعماق في القناة تسمح بمرور السفن العملاقة، لكن يجب تدريب العاملين في القناة على عمليات انقاذ السفن الكبيرة في الفترة المقبلة.
 
وعن تداعيات الأزمة، قال مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات بهيئة قناة السويس والموانئ: "إن شاء الله ميكونش في أي حاجة، خروج المركب يحل موقفًا كبيرًا، وتحريكها سيسبب في حدوث نوع من الهدوء لدى شركات التأمين، وأعتقد أن الملاحة ستسير في القناة بصورة طبيعية ولن يتم رسوم زائدة على السفن التي تمر في القناة".
 
وأكد الفريق مهاب مميش، أن القاطرات المصرية لعبت دورا رائعا في تحريك السفينة الجانحة وفق خطة للانقاذ، وشاركت 3 قاطرات من شركات أجنبية قوتها أكبر في الشد، لأن السفينة كانت محملة بـ224 ألف طن ونحو 19 ألف حاوية.

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