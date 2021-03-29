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بأسلوب التسلق.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة نصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق، بمدينة نصر، حيث تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة 3جهاز لاب توب - هاتف محمول) من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلي أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة).


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق "، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب " التسلق "وإعترفوا بإرتكاب(4) حوادث سرقة مساكن بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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