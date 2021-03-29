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عمومية "المصرية للاتصالات" تقر توزيع كوبون نقدي بواقع 75 قرشاً للسهم

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:57 ص
المصرية للإتصالات
المصرية للإتصالات
نيفين سمير
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قالت شركة المصرية للاتصالات،  أن الجمعية العامة العادية قد إعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي 2020 ، حيث تقرر توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 75 قرشاً لكل سهم بقيمة اجمالية بلغت 1.28 مليار جنيه.

وكان مجلس إدارة المصرية للاتصالات، قرر زيادة مقترح توزيع الأرباح عن عام 2020؛ ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة بواقع 75 قرشاً للسهم، بدلاً من 50 قرشاً بعد موافقة الجمعية العامة العادية لشركة فودافون مصر على توزيع أرباح بقيمة ملياري جنيه، تبلغ حصة المصرية للاتصالات منها 900 مليون جنيه.

وقررت العمومية إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام الماضي، واعتماد تغييرات تشكيل المجلس وتعيين أعضاء جدد وهما طارق محمد صلاح الدين محمد عضواً ممثلاً للحكومة للمدة المتبقية لمجلس الإدارة، وتعيين طارق محمد محي الدين عضواً ممثلاً للحكومة.

وسجلت المصرية للاتصالات أرباحاً مجمعة خلال 2020 بلغت 4.85 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 4.39 مليار جنيه خلال 2019.

فيما بلغت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي نحو 2.16 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.43 مليار جنيه خلال 2019.

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