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بتحف تُنشر للمرة الأولى.. باحثة تحصل على الدكتوراة في "التصوير الإسلامي" بالهند

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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سلطت الباحثة هبة عبد العزيز مفتش آثار بإدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي في القاهرة التاريخية الضوء على التصوير في إقليم الدكن بالهند من خلال بحثها المقدم لنيل درجة الدكتوراة بجامعة القاهرة في الآثار الإسلامية.

جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراة التي تقدمت بها الباحثة، تحت عنوان "المناظر التصويرية علي الفنون التطبيقية الإسلامية في إقليم الدكن بالهند خلال الفترة من القرن العاشر إلى الثالث عشر الهجري دراسة أثرية مقارنة"

وتعتبر الرسالة فتحًا جديدًا في الفنون الإسلامية بالهند حيث استطاعت الباحثة نشر صور ولوحات لـ "80 تحفة" تُنشر للمرة الأولى.

وقامت الباحثة بعمل المقارنة ما بين تلك التحف والموجود مثيلها في مصر وهو ما أظهر التأثيرات المتبادلة بسن البلدين خلال الفترة موضوع البحث.

كما سلطت الضوء على الخطوط الفنية التي ميزت التصوير في تلك المرحلة بإقليم الدكن في الهند والذي يُعد أحد أهم الأقاليم في الحقبة الإسلامية.

وناقشت الباحثة مناقشة علنية في مدرج كلية الآثار جامعة القاهرة لجنة مكونة من، الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بالكلية، والأستاذ الدكتور محمود إبراهيم حسين أستاذ الآثار والتصوير الإسلامي ورئيس قسم الآثار الإسلامية الأسبق بالكلية، والأستاذ الدكتور جمال صفوت أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا، والأستاذ الدكتور رجب سيد المهر أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وخلال المناقشة أشادت اللجنة بمجهودات الباحثة وقررت منحها درجة "دكتور" في الفنون والآثار الإسلامية مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات المصرية والعربية.

شهد اللجنة لفيف من المتخصصين وزملاء الباحثة في وزارة السياحة والآثار فمن الكلية حرص على الحضور الدكتور محمد أبو سيف، ومن الزملاء حرص على الحضور الأستاذة ليلي فرماوي، والدكتورة نسرين عطا الله.

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